München: 25.000 € Kunstwerk aus ICE gestohlen

In einem ICE von Köln nach München ist einem Künstler ein 25.000 € teures Kunstwerk gestohlen worden. Er hatte das 1×1 Meter große Acrylbild hinter sich in eine Nische zwischen zwei Sitze gestellt und war auf seinem Platz eingeschlafen. Als er am Münchner Hauptbahnhof wieder aufgewacht ist, hat er bemerkt, dass das Bild weg war. Eine erste Auswertung der Videoaufnahmen an den Unterwegsbahnhöfen durch die Bundespolizei blieb ergebnislos. Die Bundespolizei bittet jetzt um Hinweise unter der Telefonnummer: 089 / 51 55 50 1111.