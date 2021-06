Kommendes Jahr im Sommer feiern die Olympischen Spiele in München 50-jährigen Geburtstag. Das will die Stadt im Olympiapark feiern und bittet Initiativen, Vereine oder Künstler sich am Programm zu beteiligen. Vorschläge jeder Art können bis Anfang September eingereicht werden – einen Link dazu findet Ihr hier.