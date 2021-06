Weil die Gewalt gegen die Polizisten in München weiter ansteigt, startet die Gewerkschaft nun die Aktion „Ich bin nicht dein Feind“. Die Polizei versucht nun kommunikativ so einzuwirken, dass solche Situationen wie am Wochenende in München nicht eskalieren. Das funktioniert aber leider nicht immer, so die Gewerkschaft der Polizei.