München: Allergiker Warnsystem

Spätestens wenn die Augen wieder jucken und es in der Nase kribbelt ist klar – der Heuschnupfen ist wieder da. Um darauf schon früher vorbereitet zu sein, hat der Deutsche Wetterdienst hat nun ein Warnsystem für den Pollenflug entwickelt. Das zeigt genau, wann welche Pollen wieder zuschlagen. Bisher zeigt die Karte die Belastung für die Pollenarten Erle, Birke, Gräser und Ambrosia an. In München blüht beispielsweise Birke so langsam aber sicher auf – übers Wochenende zeigt die Karte sogar eine hohe Belastung an. Erle ist dafür nächste Woche nur leicht unterwegs. Zur Pollen-Karte kommt Ihr hier.