Das Kino am Olympiasee bekommt Besuch und zwar vom Alpen Film Festival. Im Fokus stehen dabei fünf Filme von Menschen, die von den Bergen geprägt wurden, so die Veranstalter. Zentrale Themen seien die Leidenschaft für die Berge, Solidarität über Grenzen hinweg und das Kulturgut Alpinismus. Das Festival gastiert morgen zum ersten Mal in München und kommt am 28. Juli und 23. August erneut vorbei. Alle Infos findet Ihr hier.