München: Auer Jakobidult am Wochenende

Jeder in München weiß, Dult ist Kult, und jetzt findet die Auer Dult wieder statt. Ab morgen steigt die Jakobidult auf dem Mariahilftplatz. Und zwar ziemlich so, wie man sie normal kennt. An etlichen Marktständen könnt Ihr Neuheiten, Kuriositäten, Kleidung, Geschirr, und und und kaufen. Außerdem gibt es natürlich jede Menge leckeres Essen. Und auch die Fahrgeschäfte wie Kettenflieger sind wieder da. Allerdings herrscht auf dem ganzen Gelände Maskenpflicht – und das Gelände ist umzäunt, weil nur 1500 Besucher gleichzeitig dort sein dürfen. Tickets kann man allerdings nicht vorab buchen – also einfach hin und schauen, ob man reinkommt. Der Eintritt ist in jedem Fall frei.