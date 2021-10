München: Aufbau zum Winter-Tollwood läuft

Es steht mal wieder ein Zelt auf der Theresienwiese. Und vor allem mal eines, in dem nicht Corona-Tests oder Impfungen durchgeführt werden. Das Winter-Tollwood wird wieder mitten in der Stadt aufgebaut! Es wird zwar ein bisschen kleiner als gewohnt, aber Show- und Essens-Zelte dürfen natürlich nicht fehlen. Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr übrigens einige Eisstockbahnen geben. Neu ist auch der Zauberwald, eine Art Winterwunderland mit einem großen Weihnachtsbaum aus Glitzerkugeln in der Mitte. Los geht das Winter-Tollwood am 24. November.