München: Autofahrerin fährt gegen Tram

In München ist ein Geländewagen so heftig gegen eine Tram geprallt, dass diese entgleist ist. «Vor Ort bot sich ein Bild der Verwüstung», teilte die Feuerwehr nach dem Unfall am frühen Samstagmorgen mit. Durch die heftige Wucht des Aufpralls wurde die Straßenbahn aus den Schienen geschleudert; auch die Oberleitung riss ab. Das Auto wurde völlig demoliert.

Näher Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin des Wagens und zur Schadenshöhe wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen erst am Sonntag machen. Alle Beteiligten, auch der Tram-Fahrer, blieben unverletzt. «Mit Manpower, schwerem Gerät und Unterstützung der Münchner Verkehrsgesellschaft wurde die Tram zurück ins Gleis geschoben», hieß es. Die Kreuzung an der Reichenbachbrücke war mehr als zwei Stunden gesperrt.