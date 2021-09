In ein Taxi einsteigen, losfahren und feststellen, dass man ganz allein drinsitzt. Das kann einem ab dem nächsten Jahr in München passieren. Denn zusammen mit Tel Aviv wird die Landeshauptstadt Testfeld für autonome Taxis. Das Technologieunternehmen Mobileye arbeitet dafür mit dem Autoverleiher Sixt zusammen. Ganz alleine wird man in der Anfangsphase aber nicht sein. Zunächst soll noch ein sogenannter Sicherheitsfahrer mitfahren.