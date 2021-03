München: Banksy-Ausstellung eröffnet am Mittwoch

Keiner weiß, wer er ist, aber trotzdem kennt jeder seine Kunst – Banksy. Ihm zu Ehren gibt es ab morgen eine neue Ausstellung im Isarforum auf der Ludwigsbrücke in München. „The Mystery of Banksy – A genius mind“ zeigt mehr als 100 Werke des anonymen Künstlers und eine Dokumentation über seine Karriere. Besuchen könnt Ihr die Ausstellung dann bis zum 2. Mai immer dienstags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr. Damit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können, muss man sich ein Zeitfenster buchen. Wie Ihr an die Tickets kommt, erfahrt ihr hier.