München: Bei Impfschaden: Freibier

Impftermine sind rar hier in München. Oft gibts nur noch im Umland einen Termin in diesem Jahr. Ab heute gibts hier in der Dachauer Straße aber eine neue Impfstation. Im Restaurant „Bufet“ wird jetzt geimpft. Viertausend Dosen von Biontech und Moderna sind schon bestellt. Restaurant-Chef Florian Schönhofer hat lange mit dem Gesundheitsreferat diskutieren müssen, damit das klappt. Jetzt ist auch ein Arzt gefunden. Und vom Chef gibt es noch ein Versprechen: Wer von der Impfung einen Langzeitschaden bekommt, kriegt hier lebenslang Freibier.