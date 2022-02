München bekommt ein neues Kaufhaus

Es ist der Inbegriff des Konsum-Tempels und das zweitgrößte Kaufhaus Deutschlands: das Karstadt-Gebäude zwischen dem Stachus und dem Hauptbahnhof hier in München. Besonders schön ist es aber nicht, deshalb soll hier in den nächsten vier Jahren ein neues Kaufhaus entstehen. Jetzt ist auch klar, wie es aussehen soll: Viel Glas, begrünte Dachterrassen und ein Café mit Alpenblick im achten Stock. Insgesamt sechs Höfe bekommt der Komplex in der Schützenstraße und eine Passage im Untergeschoss soll den Stachus mit dem Hauptbahnhof verbinden. Bilder vom neuen Kaufhaus findet ihr hier.