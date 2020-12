München: Benefiz-Weihnachts-Online-Konzert

Beste Klassikmusik zu Hause live genießen und dabei Gutes tun. Das geht noch bis einschließlich morgen. Denn Musiker der beiden Staatsorchester in München geben immer von 19 Uhr an Live-Konzerte. Und zwar im Stundentakt. Das Ticket für ein Online-Konzert kostet sechs Euro. Und die Einnahmen werden an soziale Zwecke gespendet. Hier geht’s zu den Livestreams.