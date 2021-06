Das Wochenende liegt gerade hinter uns aber das nächste wartet ja schon. Und wer da eine Wanderung plant kommt jetzt deutlich bequemer in die Berge. Denn von München aus fährt ab Samstag der „Münchner Bergbus“ los – zum Beispiel in die Ammergauer Alpen. Der Vorteil – man kommt bequem in die Berge, kann beim Wandern auch mal zwei Bierchen trinken und die Regionen sind nicht mehr komplett zugeparkt. Ein Ticket kostet 12 Euro – den Link dazu findet Ihr hier.