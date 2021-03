DFB-Direktor Oliver Bierhoff hofft auch nach den Geisterspiel-Aussagen von UEFA-Präsident Ceferin auf EM-Spiele in München. Ceferin hatte tags zuvor erklärt, dass es keine Partien ohne Fans in den Stadien während der Europameisterschaft geben werde. Bierhoff plane und hoffe, alle drei Gruppenspiele der Deutschen Nationalmannschaft in München spielen zu können. Über eine Verlegung der Partien sei man vorbereitet, aber wenn es so kommen sollte nicht glücklich, so Bierhoff.