München: Biss wegen Maskenstreit

Eine Frau hat am Münchner Hauptbahnhof eine Verkäuferin in den Arm gebissen, weil die sie darauf hingewiesen hat, eine Maske zu tragen. Die stark betrunkene Täterin war gestern in das Geschäft im Zwischenstock ganz ohne Maske gegangen. Als die Verkäuferin darauf hinwies, biss die Betrunkene ihr unvermittelt in den Arm und beleidigte sie. Die Verkäuferin schrie um Hilfe. Passanten alarmierten die Bundespolizei, die die Täterin noch im Geschäft stellen konnte. Die Verkäuferin kam mit einer leichten Verletzung davon.