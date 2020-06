Am Samstag ziehen in ganz Deutschland die Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen den Rassismus. Auch bei uns in München findet eine große „Silent Demo“ statt. Der stille und friedliche Protest startet um 15 Uhr auf dem Königsplatz. Die Teilnehmer sollten alle ein schwarzes oder dunkles Oberteil tragen. Hintergrund der Aktion ist der Tot von George Floyd, der am 25. Mai durch einen Polizeieinsatz in den USA ums Leben kam. Gegen den Polizisten wird wegen Mordes ermittelt.