München bleibt auch 2022 Stau-Hauptstadt

Als Pendler hier in Oberbayern braucht ihr weiter starke Nerven. Nirgendwo sonst steht ihr so lange im Stau wie in München. Daten des Verkehrsdienstleisters Inrix zeigen: Im Schnitt hat jeder München-Pendler letztes Jahr 74 Stunden im Stau verbracht. Das ist zwar etwas weniger als noch 2021, aber deutlich mehr als in Hamburg oder Berlin. Stauschwerpunkt bleibt vor allem der Mittlere Ring. Es gibt allerdings ein kleines Trostpflaster: Pendler in London stehen zum Beispiel mehr als 150 Stunden pro Jahr im Stau.

Wo ihr gerade länger braucht, erfahrt ihr immer aktuell in der TOP FM Verkehrszentrale.