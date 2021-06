Um ihnen die Angst vor den Corona-Tests zu nehmen, gibt es in München Bogenhausen jetzt das erste Testzentrum in Deutschland extra für Kinder. In kinderfreundlicher Atmosphäre können hier Schnelltests als auch PCR-Tests gemacht werden. Nach dem Test gibt’s für die Kinder auch noch ein kleines Geschenk. Das Zentrum ist in der Cosimastraße und öffnet Montag bis Samstag, jeweils von 08 bis 16 Uhr.