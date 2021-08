München: Bücherbus wird zur Leinwand

Ein Bücherbus wird bunt. Unter dem Titel „Listen to me“ können Jugendliche in den Sommerferien einen Bücherbus der Stadtbibliothek hier in München mit Graffiti verschönern. Und das Ganze auch noch unter professioneller Anleitung von Graffiti-Künstler Won Abc. Wer mindestens 13 Jahre alt ist und schon einmal eine Sprühdose in der Hand hatte, kann sich noch bis morgen anmelden. Am Samstag wird dann direkt bei einem Graffiti-Wettbewerb im Backstage entschieden, wer seine Kunst auf dem Bücherbus verewigen darf.

Kostenlos anmelden könnt ihr euch unter info@icoya-muenchen.de. Weitere Infos gibts entweder per Mail oder bei Icoya-Vorstand Gerda Kindelán Roché unter 0173 / 578 36 83.