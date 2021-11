Die Bücherbusse hier in München sind wieder unterwegs. Eineinhalb Jahre lang standen sie in der Garage. Jetzt fahren die mittlerweile fünf Busse wieder Schulhöfe und Viertel in der Stadt an, die keine eigene Bibliothek haben. So können sich Zehntausende Grundschüler Bücher, Spiele, CDs und andere Medien ganz bequem im Pausenhof ausleihen. Und auch die Erwachsenen in den Vierteln werden dank der Busse quasi vor der eigenen Haustür mit Büchern versorgt.