München: Bürgerbegehren gegen Hochhäuser

Wie soll das Stadtbild von München in Zukunft aussehen? Um nicht weniger geht es bei der Diskussion um die Neubauten auf dem Gelände der Paketposthalle in Neuhausen. Dort sollen laut aktueller Planung zwei 155 Meter hohe Hochhäuser entstehen. Jetzt gibt es ein Bürgerbegehren, dass Hochhäuser über 80 Meter verbieten will. Und das hat auch politische Brisanz: Einer der Aktivisten ist nämlich Landtagsabgeordneter der CSU und stellt sich damit gegen den Kurs der CSU im Münchner Stadtrat, die die Hochhäuser befürwortet.