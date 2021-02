Schüler, Eltern, Lehrer – sie alle schließen sich am 26.02.21 für einen bundesweiten Schulstreik- und Aktionstag zusammen. Hier bei uns unter dem Motto: Piazolo hört nicht zu, wir geben keine Ruh, startet der Protestzug um 11 Uhr am Giesinger Bahnhof in München. Ziel ist dann der Ostbahnhof. Gefordert werden unter anderem bessere Hygienekonzepte, kostenlose digitale Ausstattung und psychische Unterstützung für Schüler im Homeoffice.