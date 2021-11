München: Buntes Herbstferienprogramm mit dem Ferienpass

Jetzt in den Herbstferien muss man nicht unbedingt wegfahren, es gibt auch hier in München haufenweise Aktionen. Viele davon gibt es für Kinder und Jugendliche kostenlos mit dem Münchner Ferienpass, der kostet für ein ganzes Jahr 14 Euro und damit gibt es immer in den Schulferien freien Eintritt zu den Ferienprogrammen. In dieser Woche könnt ihr zum Beispiel alles über Roboter lernen, einen Schnupperkurs im Rock-’n’ Roll-Tanz belegen oder euch als Maler versuchen. Den Ferienpass gibts bei den Rathäusern in und um München und im online bei muenchen.de.