München: Car-Wash beim Circus-Krone

Es ist eine Win-Win Situation: Während das Auto sauber geschrubbt wird, werden die Personen darin mit jeder Menge Spaß unterhalten. Und zwar beim Clown-Car-Wash 2.0 in der Zirkus-Krone-Straße 1-6 in München. Weil der Zirkus ja zur Zeit keine Shows machen kann, ist das eine gute Lösung, um den Menschen trotzdem eine gute Zeit zu bereiten. In der 90 Meter langen Waschstraße werden die Besucher dann von rund 20 Clowns und Artisten vom Circus Krone zum Lachen gebracht. 15 Euro kostet dann eine Fahrt – Snacks und Getränke gibt’s dazu. Genießen kann man die Show dann immer samstags, sonntags und an Feiertagen. Den Link zur Anmeldung findet ihr hier.