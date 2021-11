München: Christbaum steht auf Marienplatz

Schon rund 50 Tage vor Heiligabend hat die Stadt München ihren Christbaum auf dem Marienplatz bekommen. Aufgestellt wurde die rund 27 Meter hohe Weißtanne am Mittwochmorgen mit einem Kran durch die Berufsfeuerwehr. Der rund 60 Jahre alte Baum war am Dienstag im oberbayerischen Peiting gefällt und auf einen Transporter geladen worden. Der vom Landkreis Weilheim-Schongau gespendete Baum soll aber erst zur Eröffnung des Christkindlmarkts am 22. November erleuchten.

Nach Angaben der Stadt München spenden seit 1977 Gemeinden aus Bayern und den Alpenländern die Christbäume am Marienplatz. Im Gegenzug dürfen sich die Kommunen auf dem Christkindlmarkt vorstellen.