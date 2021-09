München: Circus Krone-Löwe „King Tonga“ muss ins CT

Er ist der Star hier im Circus Krone: der Löwe „King Tonga“ begeistert seit 19 Jahren das Publikum aus der ganzen Welt. Aber jetzt ist „King Tonga“ krank geworden. So krank, dass sein Dompteur Martin Lacey jr. Ihn sogar in den Computertomografen bringen musste. In der tierärztlichen Klinik in Gessertshausen bei Augsburg gibt es so eine riesige Röhre, in die der fast 300 Kilo schwere Löwe reinpasst. Für die Untersuchung wurde „King Tonga“ in Narkose versetzt. Das Ergebnis der Untersuchung: Der Löwe hat ein Leberproblem. Jetzt müssen Ärzte, Circus Krone und der Dompteur entscheiden, wie es mit „King Tonga“ weitergeht.