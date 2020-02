„München Cool City“ gibt Heiztipps

Mehr als die Hälfte der Energiekosten in unseren Wohnungen hier in München geht fürs Heizen drauf. Im Durchschnitt kann man durch richtiges Heizen rund 250 Euro in München sparen. Und um da Tipps zu geben, hat die Stadt die Kampagne „München Cool City“ gestartet. Auf der Website könnt Ihr eure Heizkosten prüfen und mit ähnlichen Haushalten vergleichen. So seht Ihr wie es andere Haushalte geschafft haben, ihre Heizkosten zu senken. Außerdem gibt es von heute bis Sonntag ein Energiequiz. Und das lohnt sich, denn zu gewinnen gibt es CO² im Wert von rund 1000 Euro. Einen Link zur Kampagne findet Ihr auf unserer Homepage.