München: Dachauer Straße wird für Jahre gesperrt

Die Dachauer Straße in München wird für rund 2,5 Jahre gesperrt werden. Grund ist die Unterführung in Moosach, in der immer wieder Busse oder Lastwagen stecken bleiben. Laut der Süddeutschen Zeitung will die Deutsche Bahn die Unterführung nun einen Meter vertiefen. Dafür müsse die Dachauer Straße gesperrt werden, und es werde auch massive Probleme bei der S-Bahn-Linie 1 nach Freising und im Regionalverkehr geben. Die Bauzeit soll rund 30 Monate betragen. Baubeginn soll aber frühestens übernächstes Jahr sein.