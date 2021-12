München: Darf man Müll-Leuten zu Weihnachten Trinkgeld geben?

Jetzt in der Weihnachtszeit heißt es wieder: An andere denken und mal Danke sagen. Viele Menschen hier in München wollen das auch bei ihren Müllmännern und –frauen machen, die tagtäglich Schwerstarbeit machen. Die Abfallwirtschaftsbetriebe weisen aber jetzt noch mal darauf hin: Von Gesetz wegen dürfen die Müllader, wie sie offiziell heißen, nur Gutscheine und Sachgeschenke in Höhe von maximal 25 Euro annehmen, pro Person. Trinkgeld in Bar geht also nicht. Wenn man Danke sagen möchte, am besten also mit persönlicher Wertschätzung und einem kleinen Geschenk. Weitere Infos gibts auf der Website der AWM.