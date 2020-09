München: Das #WiesnDahoamOffice

Am Samstag wäre der Tag gewesen auf den so viele von uns jedes Jahr hinfiebern – der Start der Wiesn. Nun fällt die Wiesn heuer leider aus – doch viele Unternehmen aus München wollen trotzdem Oktoberfeststimmung aufkommen lassen. Deshalb rufen sie morgen dazu auf in Tracht ins Büro zu kommen – auch wenn das gerade in den eigenen vier Wänden liegt. Und wer Lust hat soll ein Foto auf Social Media unter dem Hashtag WiesnDahoamOffice teilen. Es macht übrigens auch die S-Bahn mit – vielleicht können wir uns dann morgen auf Kontrolleure in Tracht freuen.