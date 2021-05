München: Deutsches Museum streamt Führungen

Rund einen Monat war das Deutsche Museum in München geschlossen – jetzt darf es wieder öffnen. Und dafür hat es sich auch direkt eine spannende Aktion überlegt. Weil der traditionelle Tag der offenen Werkstätten wegen Corona ausfallen musste, streamt das Museum Führungen durch drei Werkstätten. Dabei erfahren die Zuschauer wie zum Beispiel der Alltag der Schreiner oder Elektriker aussieht – so wolle man einen Eindruck von der großen Bandbreite an Spezialisten vermitteln. Welche Führungen wann stattfinden und wo Ihr sie live anschauen könnt, erfahrt Ihr hier.