Wenn kommende die Ferien zu Ende gehen und die Schule wieder anfängt, dann wirds hier in München wieder voll in den U-Bahnen. Die Stadtpolitiker wollen das vermeiden. Die Vertreter von SPD und Volt fordern deshalb, dass schon ab dem Schulbeginn ab Dienstag wieder ein dichterer Takt bei den U-Bahnen gefahren wird. Vor allem in der U2 und die U4 dürften dann wieder deutlich mehr Sitzplätze frei sein. Heute trifft sich der Feriensenat, um die Änderungen zu beschließen.