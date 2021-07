Damit hätte wohl niemand wirklich gerechnet: die Schäffler tanzen wieder! Und zwar am 16. September um 11 Uhr vor der Staatskanzlei in München, bis zum Sonntagabend geht die außerplanmäßige Saison dann. Eigentlich tanzen die ja nur alle 7 Jahre – wären also erst in 5 Jahren wieder dran. Wegen der Pandemie machen sie allerdings eine Ausnahme und wollen tanzen, um so das Ende der Corona-Pandemie anzukündigen.