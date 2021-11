Mit Formular C6 zum Schalter A4, damit die das an Behörde Z faxen können. Mit der Digitalisierung in Behörden ist es manchmal nicht so weit her. München will dagegen vorgehen beim diesjährigen Open Government Tag morgen und am Freitag. Unter dem Motto „Digitalisierung für alle“ gibt es dazu Online-Vorträge und Workshops. Das Ziel: Verwaltung, Wissenschaft und Bürger sollen miteinander die digitale Stadt der Zukunft gestalten. Die Veranstaltung ist kostenlos, weitere Infos bekommt ihr hier.