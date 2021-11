München: Eat & Style am Wochenende

Aus dem Zenith hier in München wird am Wochenende wieder ein großer Genuss-Tempel. Denn nach langer Coronapause ist nun die Eat & Style wieder zu Gast. Über 150 Aussteller sind am Samstag und Sonntag vor Ort, um ihre leckeren Essenstrends und Innovationen vorzustellen. Vom Bio-Brandy über Sekt, der nach Schokolade schmeckt, bis hin zum Trüffel Pesto. Hier kann man sich durch wirklich außergewöhnlich leckere Produkte durchschlemmen. Los geht die Eat & Style am Samstag um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro.