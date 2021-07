Erfolg für die Münchner Polizei. Sie konnte jetzt nach umfangreichen Ermittlungen einen Mann festnehmen, der in rund 25 Fällen an der Betrugsmasche der falschen Polizisten beteiligt war. Dabei handelt es sich um einen 53-Jährigen aus dem Landkreis Rottal-Inn. Der Logistiker hatte das von Rentnern erbeutete Geld an einen weiteren Mann übergeben, der das Geld zu den Hintermännern in der Türkei brachte.