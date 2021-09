München: Ehrenamtliche Helfer für den Seniorenfahrdienst gesucht

Mit zunehmendem Alter wird es immer schwieriger mit der Mobilität. Die Nachbarschaftshilfe hier im Stadtteil Moosach will deshalb jetzt einen Fahrdienst für Senioren ins Leben rufen. Geplant war das eigentlich schon vor zwei Jahren, aber dann kam die Pandemie. Jetzt hat die Nachbarschaftshilfe einen neuen Anlauf gestartet. Deshalb werden jetzt Ehrenamtliche gesucht, die mit ihrem eigenen Auto weniger mobilen Menschen helfen wollen, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Pro Fahrt gibt es eine Aufwandsentschädigung von fünf Euro und man ist auch versichert. Wenn ihr die Nachbarschaftshilfe als Fahrer oder Fahrerin unterstützen wollt, findet ihr alle Infos im Netz oder ihr wendet euch direkt an die Diakonie Moosach: Hugo-Troendle-Straße 51, Telefon: 089 / 230 69 57-40, E-Mail: fahrdienst@diakonie-moosach.de.