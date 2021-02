München: Ein Krimi zum Mitspielen

Die Faschingsferien fallen heuer leider aus, dafür hat sich der Verein PA/Spielkultur in München etwas ganz besonderes für Kinder ab 5 Jahre einfallen lassen. Ab jetzt gibt es immer die sogenannte LEO-Sonntagszeit to go. Das sind kreativen Angeboten zum Basteln, Spielen und Entdecken. Alles schön verpackt in einer Wundertüte zum Mitnehmen. Diese Woche geht es dabei um einen Krimi zum Mitspielen, also holt eure Lupen und werdet echte Detektive. Für dieses kostenlose Angebot könnt ihr euch ganz einfach bis jeweils freitags um 12 Uhr per E-Mail anmelden. Die Tüten werden dann immer sonntags von 14 bis 16 Uhr verteilt.