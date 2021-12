München: Ein Triathlon um die Welt

Großer Medienrummel und tobender Applaus für Extremsportler Jonas Deichmann auf dem Münchner Odeonsplatz. Vor 14 Monaten ist er hier losgelaufen, gestern Nachmittag kam er wieder an. Und dazwischen hat Deichmann mal kurz die Welt im Triathlon umrundet. Unter anderem ist er 54 Tage an der Adria-Küste entlang geschwommen, durch Sibirien geradelt und 5000 Kilometer quer durch die Hitze Mexikos gerannt. Insgesamt hat er 120 Iron Mans zurückgelegt und war selbst überrascht, dass sein Körper jeden Tag stärker anstatt schwächer wurde. Er spricht nur von „Trainingseffekt“. Und deswegen legt Deichmann auch jetzt nicht die Füße hoch, sondern will erst mal große Medientour machen.