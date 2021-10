Pünktlich wie auch das „echte“ Oktoberfest ist am Sonntag die Wirtshauswiesn in München zu Ende gegangen. Das zweite Jahr in Folge haben 51 Gaststätten und Biergärten teilgenommen, mit Tracht, Wiesnbier und Musik. Eine Million Gäste waren laut den Wirten dabei, 800 Tausend Mass Bier wurden getrunken. Geplant ist, dass die Wirtshauswiesn auch künftig weiter stattfinden soll, dann parallel zur „echten“ Wiesn auf der Theresienwiese.