Ein echter Wanderpokal – in München wird heute der EM-Pokal auf das Dach eines Trucks geschnallt und durch die Stadt gefahren. Der Pokal wird unter anderem an der Eisbachwelle und dem Marienplatz Halt machen. In zwei Wochen startet ja die Fußball-EM – die deutsche Nationalmannschaft trägt ihre Gruppenspiele ja in München aus.