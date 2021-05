In knapp zwei Wochen fängt sie an – die Fußball-EM. Und um Werbung zu machen, reist der Pokal schon davor durch alle Gastgeberstädte. In München ist es schon morgen soweit, dann kann man den Pokal und auch UEFA-Botschafter Philipp Lahm sehen. Auf einem Auto fährt der Pokal dann unter anderem Sehenswürdigkeiten wie das Siegestor, den Marienplatz und die Bavaria.