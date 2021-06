Die Spitze des Empire State Buildings in New York ist zu Ehren des FC Bayern München rot beleuchtet worden. Davon berichtete der deutsche Fußball-Rekordmeister heute. Der Wolkenkratzer im Stadtteil Manhattan sei am Mittwochabend in der Vereinsfarbe rot angestrahlt worden. Damit sei die historische Saison 2019/20 des FC Bayern mit sechs Titeln und das Engagement des Clubs für die Entwicklung des Fußballs in den Vereinigten Staaten gewürdigt worden.