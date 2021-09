Zur rechten Zeit am rechten Ort, das war eine Krankenschwester und ausgebildete Reanimationstrainerin an diesem Wochenende in München. Vor einer Gaststätte in der Planegger Straße hat sie beobachtet, wie es einer älteren Dame schlecht ging. Die brach kurz darauf zusammen. Die Krankenschwester begann sofort mit der Wiederbelebung und die Seniorin konnte schließlich wieder ansprechbar ins Krankenhaus gebracht werden.