München entwickelt WC-Finder-App für Mobilitätseingeschränkte

Unterwegs in der Stadt und dann meldet sich auf einmal ein dringendes Bedürfnis. Toiletten sind in der Stadt eigentlich kein Problem, aber für Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, kann das durchaus ein Hindernis sein. Die Stadt will deshalb gegensteuern und entwickelt eine WC-Finder-App speziell für barrierefreie WCs. Das Besondere: Dabei wird nicht nur angezeigt, ob eine Toilette barrierefrei ist, man kann sogar erkennen, für welche Einschränkungen sie geeignet ist. Sind zum Beispiel Bügel neben der Toilette vorhanden oder gibt es eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Aktuell wird die App noch entwickelt, im Laufe des nächsten Jahres soll sie dann verfügbar sein.