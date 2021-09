München: Erdmännchen im Tierpark Hellabrunn verschüttet

Traurige Nachrichten aus dem Tierpark Hellabrunn. Dort sind vergangene Woche alle vier Erdmännchen gestorben. Wie der Tierpark mitgeteilt hat, war eine selbstgegrabenen Schlafhöhle eingestürzt und hatte Ruanda, Quodo, Qumbele und Rafiki unter sich begraben. Trotz der Tragik weißt der Tierpark aber daraufhin, dass so ein Unfall natürlich auch in der freien Wildbahn jederzeit genauso vorkommen könne. Trotzdem ist die Trauer groß in Hellabrunn. Jetzt wird der sandige Boden in der Erdmännchen-Anlage noch einmal überprüft. Dann können neue Erdmännchen angesiedelt werden.