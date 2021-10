Oft werden Muslime aus Oberbayern im Ausland beerdigt, da es hierzulande nicht erlaubt war, sie nur in einem Leichentuch zu begraben. Bayern hatte deswegen die Sargpflicht zum 1. April aufgehoben. In München gab es am Westfriedhof nun die erste Bestattung in der Landeshauptstadt nur mit Leichentuch. Dafür ist ein ganz eigener Ablauf für die Beerdigungen entwickelt worden. Ab dem kommenden Jahr soll die Beerdigung im Leinentuch dann auf allen Münchner Friedhöfen angeboten werden.