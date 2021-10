Es passiert heutzutage immer wieder. Unter Eltern machen per WhatsApp und Co. Gerüchte die Runde, dass jemand Kinder ansprechen würde. Und dann rufen Eltern natürlich die Polizei. In München haben die Beamten nun deswegen zahlreiche Ermittlungen geführt, um eben herauszufinden, dass es alles haltlose Gerüchte waren. Besorgniserregend ist aber, dass die Eltern auch Lichtbilder eines vermeintlichen Tatverdächtigen geteilt haben, dem dadurch eine enorme Rufschädigung droht.