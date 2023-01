München-Fasanerie: Beinahe-Katastrophe am Bahnübergang

Das hätte in einer Katastrophe enden können. Wie die Bundespolizei erst jetzt mitgeteilt hat, ist es am Dienstagabend am Münchner S-Bahnhof Fasanerie zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen einer S-Bahn und Fahrzeugen und Fußgängern bekommen. Als der Zug auf den Bahnübergang zugefahren ist, waren die Schranken noch geöffnet. Nur dank einer Notbremsung konnte der Lokführer einen Unfall verhindern. Der Lokführer hat einen Schock erlitten und musste abgelöst werden.

Laut Bundespolizei handelt es sich dabei um einen seit August defekten Bahnübergang, der seitdem durch Schrankenposten mit Flatterband gesichert wird. Die Ermittler gehen deshalb bei der Unfallursache von menschlichem Versagen aus.